Новости ДНР и ЛНР: Киев обрубил общение с Донбассом, ВСУ готовят экологический теракт

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Новороссия 17 мая. В Донецке не оставили без внимания заявление Киева о нежелании возвращать Донбасс силовым путем. Украинские власти способны провести на юго-востоке серию экологических терактов. Социологи народных республик поняли, зачем Порошенко подписал указ о блокировке российских сайтов и социальных сетей. Последние новости Донецкой и Луганской народных республик — в материале Федерального агентства новостей.

Киев включил режим цинизма

В Донецке не оставили без внимания заявление министра обороны Украины Степана Полторака. Он рассказал в эфире немецкой радиостанции, что украинские власти не собираются возвращать районы Донбасса под свой контроль силовым путем. Он также пытался взять слушателей на жалость, назвав число военных, которые погибли на юго-востоке — 2655 человек.

Минобороны ДНР назвало такие слова циничными — особенно на фоне массированных обстрелов Донбасса со стороны украинских силовиков. В ход идут танки, минометы, артиллерия. Только за последние сутки ВСУ выпустили по территории ДНР около 750 мин и снарядов. При этом огонь часто ведется не только по жилым домам, но и объектам жизнеобеспечения.

В Донбассе по-прежнему неспокойно

Слова словами, а украинское командование продолжает свой курс, намереваясь дестабилизировать обстановку в Донбассе. Об этом рассказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

За примерами далеко ходить не надо. ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории насосной станции и телевышки в Тельманово. Станция, которая обеспечивала весь район водой, вышла из строя. Вероятно, об этом говорил немцам Полторак.

Не так давно украинская сторона обстреляла и Авдеевку, погибли четыре мирных жителя. Вину за обстрел ВСУ пытались переложить на армию народной республики. Правда, ложные сообщения оказались быстро раскрыты. Вспоминается и случай, когда пресс-служба штаба АТО прямо обвинила силы ДНР в продвижении на Донецком направлении на 400 метров, а потом ВСУ просто обстреляли территорию республики.

Экологический теракт от Украины

В Донецке и вовсе считают, что украинские власти способны провести в Донбассе серию экологических терактов. Причем Киев может даже отдавать себе отчет в том, что пострадают не только жители народных республик, но и подконтрольных Киеву территорий.

Логика Украины тут простая. В открытом бою с защитниками Донбасса не справиться, экономическая блокада тоже не достигла нужных результатов. Остается не так много способов нанести республикам ущерб. Например, экологический теракт. Украинские спецслужбы могут осуществить техногенную катастрофу — для этого могут использоваться крупные промышленные предприятия, которые находятся с украинской стороны линии соприкосновения. В частности, Донецк с опаской смотрит в сторону Константиновского химического завода, где находятся запасы серной и соляной кислоты.

Если нечто подобное случится, большие территории Донбасса окажутся непригодными для жизни. Поэтому в Донецке настаивают на допуске экологов из ДНР на все предприятия, расположенные с украинской стороны фронта.

Зачем Порошенко запретил соцсети

Как считает ряд социологов в народных республиках, Порошенко подписал указ о блокировке российских сайтов и социальных сетей с одной лишь целью — ограничить свободное общение между жителями Украины и Донбасса.

Логика здесь тоже простая: где-то около половины граждан Украины ощущают себя не в своей тарелке, понимая, что национальная пропаганда подпитывается в основном страхом. Но страха становится все меньше: благодаря Интернету, украинцы получают реальную и честную информацию о жизни в Донбассе, а также могут общаться с населением республик и не бояться уголовного преследования.

Дошло до того, что сотни тысяч пользователей в День Победы делились своими впечатлениями, фотографиями и видео о происходящем в Луганске и Донецке в социальных сетях. Понятно, что киевской власти это не понравилось, и она попыталась превратить Украину в страну запретов и ограничительных барьеров. Но тут, как считают социологи, Порошенко ошибся. Он показал миллионам украинцев, что государство работает не на них, а против.

Сравните, например, с политикой той же ЛНР. Здесь не стремятся запретить населению дышать и всегда рады видеть новых людей. Как писали «Известия», сразу 25 российских журналистов готовятся получить паспорт гражданина ЛНР.