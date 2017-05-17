Дана Борисова публично призналась в наркозависимости

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Бангкок, 17 мая. Скандально известная телеведущая Дана Борисова призналась, что страдает от страшной болезни.

Ранее бывший муж Борисовой Максим Аксенов подал на женщину в суд, чтобы навсегда забрать к себе дочь Полину. При этом мужчина утверждает, что не хочет лишать Борисову родительских прав.

На шоу «Пусть говорят» Андрей Малахов устроил телемост с известной блондинкой. Тогда в студии находилась мама Борисовой. Увидев родительницу, Дана не смогла сдержать слез, передает «Дни.ру».

Уже находясь в клинике на лечении, Дана Борисова поблагодарила Малахова и своих друзей за помощь в реабилитации. Телеведущая призналась, что полностью осознала свою проблему. Свое пристрастие к наркотикам Борисова объяснила тем, что переживала непростой период в последние годы.