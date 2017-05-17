Цинизм на миллиард: в Сети назвали истинную цену политических афер Навального

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Москва, 17 мая. Фильм-расследование о черной бухгалтерии блогера Алексея Навального и его сподвижников появился в Сети. Автор расследования — адвокат Виолетта Волкова — основывалась на данных, размещенных сторонниками Навального самостоятельно в открытом доступе.

В фильме под названием «Развод на миллиард» показано, что финансирование Навального не ограничивается добровольными пожертвованиями от граждан, осуществляется по наработанным серым схемам и не отражается в официальных документах. При этом Навальный не стесняется строить грандиозные планы. Так, он намерен открыть по всей стране 800 «предвыборных штабов», хотя предвыборная кампания не началась, а Навальный не является кандидатом в президенты. Но это не мешает ему продолжать сбор денег.

По данным сайта соратника Навального Леонида Волкова, на поддержку скандального блогера за первые четыре месяца после начала «кампании» было перечислено 30 млн рублей. В среднем проведение предвыборной кампании обходится в 350 млн рублей.

«Аппетиты Алексея Анатольевича существенно выше. Буквально две недели назад он заявил о том, что на его предвыборную кампанию ему понадобится 1 млрд рублей», — напоминает автор фильма.

При этом тот факт, что Конституция не позволяет Навальному стать кандидатом в президенты, не мешает ему собирать деньги на «предвыборную кампанию».

Волкова также обращает внимание на то, что с полученных денег не уплачиваются налоги, сообщает URA.Ru.