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Политика
Путин: РФ готова принять всех партнеров, желающих сотрудничать

Путин: РФ готова принять всех партнеров, желающих сотрудничать

15:12  17 Мая 2017
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Путин: РФ готова принять всех партнеров, желающих сотрудничать

Москва, 17 мая. Российская сторона будет рада принять у себя всех представителей стран, которые хотят сотрудничать. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который провел переговоры с председателем правительства Италии Паоло Джентилони.

«Наши партнеры захотели к нам приехать, мы всегда будем рады принять у себя всех тех, кто хочет сотрудничать с Россией в любом формате», — почеркнул российский лидер.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

#путин
Алексей Громов
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