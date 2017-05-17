Путин рассказал о секретном послании лидерам G7

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Сочи, 17 мая. Президент России Владимир Путин отказался разглашать информацию, которую он передал лидерам G7. По словам главы государства, сообщение, переданное премьер-министру Италии Паоло Джентилони, носит приватный характер.

«Это секретная информация», — с улыбкой добавил Путин.

Этот ответ последовал после того, как глава государства прокомментировал слухи о секретных материалах, которые якобы президент США Дональд Трамп передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову на встрече в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что премьер Италии назвал отношения с Россией отличными. В среду, 17 мая, состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Паоло Джентилони. По итогам переговоров, итальянский политик заявил, что считает отношения между странами успешными и даже отличными.