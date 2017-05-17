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Общество
Ведущий «Би-би-си» схватил женщину за грудь в прямом эфире

Ведущий «Би-би-си» схватил женщину за грудь в прямом эфире

15:00  17 Мая 2017
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Ведущий «Би-би-си» схватил женщину за грудь в прямом эфире

Лондон, 17 мая. Ведущий телеканала «Би-би-си» Бен Браун случайно потрогал грудь женщины, которая вмешалась в запись интервью. Позже журналист извинился за свой поступок и назвал его абсолютно непреднамеренным.

Женщина внезапно оказалась в объективе телекамеры, когда ведущий брал интервью у политического журналиста Нормана Смита в городе Брадфорд. Прохожая не растерялась и подняла большой палец вверх, сопроводив свой жест фразой «абсолютно фантастически».

  Браун попытался отодвинуть горожанку, положив при этом руку ей на грудь. Женщина оскорбилась и ударила мужчину по плечу, после чего ушла. Впоследствии Браун написал в своем Twitter-аккаунте, что всего лишь пытался свести вмешательство прохожей к минимуму и коснулся ее груди совершенно случайно.

Алексей Громов
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