Ведущий «Би-би-си» схватил женщину за грудь в прямом эфире

В закладки

Скопировать

Лондон, 17 мая. Ведущий телеканала «Би-би-си» Бен Браун случайно потрогал грудь женщины, которая вмешалась в запись интервью. Позже журналист извинился за свой поступок и назвал его абсолютно непреднамеренным.

Женщина внезапно оказалась в объективе телекамеры, когда ведущий брал интервью у политического журналиста Нормана Смита в городе Брадфорд. Прохожая не растерялась и подняла большой палец вверх, сопроводив свой жест фразой «абсолютно фантастически».

Браун попытался отодвинуть горожанку, положив при этом руку ей на грудь. Женщина оскорбилась и ударила мужчину по плечу, после чего ушла. Впоследствии Браун написал в своем Twitter-аккаунте, что всего лишь пытался свести вмешательство прохожей к минимуму и коснулся ее груди совершенно случайно.