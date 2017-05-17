Путин: Ситуацию в США раскачивают или тупые, или опасные люди

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Сочи, 17 мая. Россия не намерена вмешиваться во внутриполитическую ситуацию в США. Распространяющие в этой стране антироссийские лозунги нечистоплотные люди раскачивают ситуацию, заявил президент России Владимир Путин после встречи с премьером Итатлии Паоло Джентилони.

Путин обратил внимание, что слухи о влиянии России, которые появились в США во время начала внутриполитической борьбы, первое время вызывали смех.

«На сегодняшний день это непросто грустно, это вызывает у нас озабоченность, потому что до чего еще могут додуматься люди, которые генерируют подобную чушь, подобный бред, трудно себе представить», — обратил внимание российский лидер.

Путин подчеркнул, что распространение подобной клеветы опасно, в первую очередь, для самих США, так как подобные лозунги «раскачивают внутриполитическую ситуацию» в стране.

«Они либо не понимают, что вносят этот бред со своей стороны, и тогда они просто тупы, либо они все понимают, и тогда они просто опасные и нечистоплотные люди» , — констатировал Путин.

Ранее Путин высоко оценил итоги встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом.