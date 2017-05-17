Санкционные продукты из интернет-магазинов сожгли дотла в Петербурге

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Санкт-Петербург, 17 мая. Более 50 килограммов санкционных продуктов из ЕС уничтожили в Петербурге. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили запрещенные товары в интернет-магазинах.

«В ходе мониторинга сети Интернет обнаружены онлайн-магазины с санкционными продуктами. В ходе проверки в двух пунктах выдачи таких интернет-магазинов обнаружены товары, на этикетках которых указаны производители стран-членов Европейского союза», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники Россельхознадзора изъяли свыше 50 кг сыров, йогуртов и других молочных продуктов, соленой рыбы, колбасных изделий. Все изъятые товары были уничтожены путем сжигания, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».