Запрет российских соцсетей на Украине: почему Порошенко плюет на Совет Европы

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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд выразил обеспокоенность в связи с решением украинских властей ввести санкции против нескольких российских сайтов на территории Украины.

«Блокировка социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных веб-сайтов противоречит нашему общему пониманию свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации», — заявил Ягланд.

Кроме того, чиновник отметил, что подобные запреты не соответствуют «принципу пропорциональности».

Напомним, что 16 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о расширении списка физических и юридических лиц из России, в который попали ряд СМИ, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», ресурсы «Яндекс», «Яндекс. Украина» и Mail.ru.

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, Порошенко сейчас следует опасаться не столько осуждения со стороны Совета Европы или других органов ЕС, сколько того, что его недавний указ практически невозможно реализовать на практике.

«Уже появилось масса важной информации о том, что указ Порошенко не решает тех задач, которые должен, а лишь создает новые проблемы. Я думаю, что если украинские власти подадут назад, то именно из-за этого. Их не особо волнует окрик со стороны Совета Европы. Наше начальство привыкло к тому, что Европа всегда готова его пожурить, но когда доходит до дела — до санкций или чего-то еще — она сразу же обо всем забывает. На Ягланда вряд ли обратят внимание, на то, что многие IT-профессионалы пишут о том, что решение о блокировке российских сайтов лишь создает лишние проблемы — может быть», — приводит свою точку зрения Погребинский.

Украина уже свыклась с тем, что различные европейские органы власти иногда позволяют себе критиковать ее. Тем не менее общего курса ЕС в отношении Киева это никогда не меняло. Когда речь заходит о главном — о минских соглашениях — еврократы говорят, что их нужно выполнять, но выполнять их должна Россия.

«По сути, Евросоюз не может навести порядок даже у себя дома. Польша, которая является членом ЕС, регулярно подвергается критике Брюсселя. Венгрия — также. Ими недовольны, в их адрес сыплют угрозами. Но в реальности Брюссель ничего не делает. Чего уж говорить об Украине, которая даже не входит в ЕС?» — суммирует свою позицию Погребинский.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что, критикуя указ Порошенко, Ягланд пытается не столько подвигнуть киевские власти к пересмотру своего решения, сколько дистанцироваться от событий на Украине.

«Есть лишь очень небольшой шанс, что после критики со стороны Совета Европы решение Порошенко будет пересмотрено или отменено. Скорее всего, Киев просто проигнорирует эту позицию так же, как он игнорирует позицию Human Rights Watch по тому же вопросу. Точно так же, как Киев игнорирует позицию Amnesty International по запрету на Украине советской символики. Сейчас Украина руководствуется чрезвычайно радикальной логикой и ищет сиюминутные радикальные же решения. Единственная цель Киева сейчас — построить более стабильное и более контролируемое общество», — заявил Бортник в беседе с корреспондентом ФАН.

Совет Европы и раньше в своих резолюциях — скажем, в резолюции о правах человека на Украине — очень критично высказывался в адрес украинских властей. «Там критиковали и новые украинские законы, а также ситуацию с правами меньшинств. Высказывались замечания и в отношении люстрации. Наверное, недовольство Совета Европы запретом российских интернет-ресурсов войдет в какой-нибудь из следующих документов по Украине. Как и все предыдущие, он будет проигнорирован», — продолжает политолог.

«Со стороны Европы — все это лишь определенная игра. Для Совета Европы украинский вопрос — это вопрос стратегического и торгового противостояния с Россией. Никакие санкций к Украине применены не будут. Сейчас Совет Европы просто напоминает, что он знает и об этой проблеме на Украине. Публичная критика украинских властей позволяет ЕС не делить их вину и дистанцироваться от всего происходящего», — подводит итог Бортник.

Ранее политолог Алексей Мартынов заявил, что, подписав указ о блокировке российских интернет-ресурсов, президент Порошенко, образно говоря, «выстрелил себе в ногу».

«Замены этим российским интернет-сервисам, которые успешно развивались на Украине последние 20 лет параллельно с Россией, нет. Безусловно, после сегодняшнего запрета на этот украинский рынок попробуют зайти интернет-платформы из соседней Польши», — цитирует слова эксперта газета «Известия».