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Новороссия
ДНР начала выдачу водительских удостоверений международного образца

ДНР начала выдачу водительских удостоверений международного образца

14:46  17 Мая 2017
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ДНР начала выдачу водительских удостоверений международного образца

Донецк, 17 мая. Министерство внутренних дел Донецкой народной республики начало выдачу водительских удостоверений, которые соответствуют всем международным стандартам. Об этом сообщает пресс-служба МВД ДНР.

«В подразделениях МВД ДНР началась выдача пластиковых документов нового образца, соответствующих международным стандартам и имеющих большое количество степеней защиты от подделок. Водительские удостоверения уже начали выдавать МРЭО ГАИ Донецка и Макеевки», — говорится в сообщении.

В ближайшее время документы нового образца можно будет получить в любом межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ДНР.

Ранее стало известно, что вопрос о праве на самоопределение жителей Донецкой и Луганской народных республик может стать темой обсуждения на одном из заседаний Европарламента. По данным URA.RU, вопрос о статусе республик намерена поднять евродепутат от Италии Элеонора Фаренца.

Алексей Громов
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