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Политика
Путин пообещал сделать «выговор» Лаврову, не поделившемуся секретами Трампа

Путин пообещал сделать «выговор» Лаврову, не поделившемуся секретами Трампа

14:59  17 Мая 2017
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Путин пообещал сделать «выговор» Лаврову, не поделившемуся секретами Трампа

Сочи, 17 мая. Президент России Владимир Путин объяснил поведение американских властей «политической шизофренией», но тем не менее пообещал предоставить сенату и конгрессу страны запись беседы главы российского МИД Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер накануне потребовал от администрации президента США предоставить запись переговоров Трампа с Лавровым из страха, что американский президент мог выдать секретные сведения. Президент Путин увидел в этом признаки «политической шизофрении». 

«Мы в то же самое время видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения. Ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдавал Лаврову какие-то секреты», — отметил Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

Вместе с тем, президент пообещал предоставить запись переговоров в сенат и конгресс, «если американская администрация этого захочет». 

Также Путин пошутил, что если Лавров и получил от Трампа какие-то секретные сведения, то ни с президентом, ни со спецслужбами РФ ими не поделился. За это Путин в шутку пообещал сделать Лаврову выговор. 

«Это очень плохо с его стороны», — отметил Путин, имея в виду «молчание» Лаврова. 

#путин #трамп #лавров
Владимир Багров
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