Писатель из ЛНР: Украина сделала шаг к тоталитаризму, запретив георгиевские ленты

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Луганск, 17 мая. Запрет на ношение георгиевских ленточек и блокировка социальных сетей является шагом к тоталитаризму на Украине. Так считает председатель союза писателей ЛНР Глеб Бобров.

«Киевский режим, выстраивая жесткую тоталитарную диктатуру, воплощает на Украине самые мрачные пророчества антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Причем параллели не просто очевидные, а местами уходящие в карикатурный гротеск – такое впечатление, что украинцы решили развить и продолжить идеи Оруэла и довести их до полного абсурда», — цитирует писателя ЛИЦ.

При этом, добавляет Бобров, это только начало, сейчас Киев пытается вмешаться и в вопросы вероисповедания. На законодательном уровне ведется разговор о запрете Украинской православной церкви Московского Патриархата. Это предложение уже внесено на рассмотрение Рады, говорит литератор.