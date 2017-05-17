Жители Алеппо отправили икону в Нижегородскую область

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Алеппо, 17 мая. В город Кстово Нижегородской области отправлена икона, написанная жителями освобожденного от боевиков Алеппо.

Икона «Тайная вечеря» создана по инициативе жителей крупнейшего города Сирийской арабской республики. Образ написали иконописцы храма в честь Илии Пророка, он стал подарком саперам из Кстово, которые занимались гуманитарным разминированием освобожденного от боевиков Алеппо.

Икона была доставлена в учебный центр инженерных войск Нижегородской области, на благодарственном молебне присутствовали военные инженеры центра.