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Жители Алеппо отправили икону в Нижегородскую область

Жители Алеппо отправили икону в Нижегородскую область

15:06  17 Мая 2017
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Жители Алеппо отправили икону в Нижегородскую область

Алеппо, 17 мая. В город Кстово Нижегородской области отправлена икона, написанная жителями освобожденного от боевиков Алеппо.

Икона «Тайная вечеря» создана по инициативе жителей крупнейшего города Сирийской арабской республики. Образ написали иконописцы храма в честь Илии Пророка, он стал подарком саперам из Кстово, которые занимались гуманитарным разминированием освобожденного от боевиков Алеппо.

Жители Алеппо отправили икону в Нижегородскую область

Икона была доставлена в учебный центр инженерных войск Нижегородской области, на благодарственном молебне присутствовали военные инженеры центра.

Алексей Громов
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