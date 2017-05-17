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Политика
МИД Германии обеспокоен новыми санкциями Киева против России

МИД Германии обеспокоен новыми санкциями Киева против России

14:53  17 Мая 2017
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МИД Германии обеспокоен новыми санкциями Киева против России

Берлин, 17 мая. Немецкая сторона обеспокоена тем фактом, что президент Украины Петр Порошенко ввел новые санкции в отношении российских компаний. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь министерства иностранных дел ФРГ Мартин Шефер.

«Многое из того, что касается сферы СМИ, заставляет нас задаваться вопросом о свободе прессы», — подчеркнул немецкий дипломат.

По словам Шефера, данный вопрос будет поднят на переговорах канцлера Германии Ангелой Меркель с Петром Порошенко.

Ранее стало известно о том, что указ президента Украины Петра Порошенко, посвященный расширению антироссийских санкций, вступил в силу.

Алексей Громов
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