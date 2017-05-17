«Есть ВКонтакте!»: украинцы объявили Порошенко интернет-импичмент

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Накануне своим специальным распоряжением президент Украины Петр Порошенко ввел ограничительные меры в отношении российских компаний, работающих в сфере информационных сетевых технологий. В течение ближайшей недели официальный Киев планирует запретить использование на территории Украины любое упоминание о России в Интернете: под упомянутый запрет попали главные поисковые системы и электронная почта с подписчиками в более чем ста пятидесяти странах мира. Внезапно против инновации Порошенко выступили тысячи украинцев. Пользователи украинского сегмента Всемирной Паутины собирают подписи с призывом инициировать отставку главы государства. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Руководитель одного из киевских интернет-изданий Антон Шлинев (имя изменено, — Прим. ФАН) поклялся отомстить зданию администрации президента Украины. Отомстить за то, что действующий глава государства «врет под присягой». Полиция задержала «хулигана» в тот момент, когда тот попытался вывести краской на каменной плите у входа словосочетание WWW. «У нас отняли эфир российского телевидения, я пытался создать проект, который будет распространять новости из России на Украину в Интернете, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН Антон. — Власти блокировали в том числе и мои начинания. Но я уверен — большинство украинцев будут блокировать начинания Порошенко».

Уже начали. Первыми на запрет Киева структур Mail.Ru, «Одноклассники» и «ВКонтакте» отреагировали клиенты супермаркетов, где распространялись соответствующие листовки. Представители проправительственных сил задались целью определить степень лояльности среднестатистического украинца к действующей власти.

«На вопрос, «нужна ли вам российская пропаганда в Интернете?», положительно ответили 67% респондентов, при этом уточнив, что слово «пропаганда» является определенным подстрекательством, — сказала в комментарии ФАН социальный психолог Елена Александрова. — Большинство украинцев пользовались, пользуются и будут пользоваться российским контентом».

Дальше — больше.

«Украинский президент допустил непростительную ошибку, запрещая своим согражданам быть частью цивилизованного интернет-сообщества, — отметил в комментарии корреспонденту ФАН представитель Независимой общественной организации Украины (НОО) Алексей Голубович. — Мы будем блокировать любые интернет-сайты украинского правительства. Так называемые «Атаки DDos» станут для «патриотов» реальностью. Мы восстановим «ВКонтакте» и другие сайты назло Порошенко».

«Порошенко нужно объявить импичмент, он не занимается проблемами страны, он занимается уничтожением всего того, что связано с Россией, — отмечено в ряде комментариев на форумах Интернета. — «ВКонтакте» на Украине — есть и будут. Будет ли Порошенко?».

«Упомянутый запрет отнюдь не делает украинскому президенту чести, — сказал в комментарии корреспонденту ФАН представитель правозащитной организации Human Rights Action Андерс Берг. — Нет никаких сомнений, что уже в ближайшее время в том же Интернете появятся тысячи аналогов ныне запрещенных на Украине сайтов. Они будут иметь новые реквизиты».

Как бы там ни было, а уже 20 мая ряд украинских неправительственных организаций запланировали так называемый «Крестный ход против запретов в Интернете». Предполагается, что в акциях примут участие до ста тысяч человек.