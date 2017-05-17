Пятидесятилетняя Холли Берри порадовала поклонников «голыми» фото

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Лос-Анджелес, 17 мая. Знаменитая голливудская актриса Холли Берри, которой в этом году исполнится 51 год, снялась абсолютно голой. Откровенную фотографию она разместила на своей странице в Instagram.

«Я скажу вам, что для меня свобода. — подписала актриса снимок. — Отсутствие страха».

I’ll tell you what freedom is to me. No fear. #NinaSimone A post shared by Halle Berry (@halleberry) on May 16, 2017 at 5:49pm PDT

На фотографии актриса стоит за стеклом, однако это не помешало поклонникам рассмотреть идеальное тело актрисы, которой в этом году исполнится 51 год. Фанаты Берри восхитились ее отличной формой, оставив многочисленные комментарии под постом, передает «Ридус».

Ранее ведущая телепередачи «Жить здорово» Елена Малышева опровергла подлинность фотографии, на которой она якобы запечатлена полуобнаженной.