Сирия: ЕС выделил €10 млн на образование в районах, подконтрольных боевикам

В закладки

Скопировать

Брюссель, 17 мая. Евросоюз выделил 10 миллионов евро на образовательные проекты в сирийских районах, подконтрольных силам вооруженной оппозиции, сообщается в распространенном заявлении Еврокомиссии.

ЕС предоставит 10 млн евро на поддержку директоратов по образованию в зонах, удерживаемых оппозицией в Сирии. Финансовая помощь должна быть направлена на базовое образование для населения и в помощь учителям в провинциях Идлиб, Дераа и Алеппо.

Кроме того, в ЕС намерены оказывать «психосоциальную помощь учителям и ученикам, чтобы справиться с психологическими травмами». В Еврокомиссии подчеркнули, что выделение 10 млн евро свидетельствует о последовательной поддержке сирийского населения со стороны ЕС.