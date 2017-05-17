Путин дал оценку отношениям России и ЕС

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Сочи, 17 мая. Отношения России и Евросоюза, которые сложились в настоящее время, нельзя назвать нормальными. Об этом заявил в среду президент Российской Федерации Владимир Путин. Российский лидер призвал восстановить конструктивное взаимодействие РФ и Евросоюза и избавится от излишней политизации в отношениях Москвы и ЕС.

«Необходимо постараться избавиться от излишней политизации и восстановить конструктивную атмосферу нашего взаимодействия», — заявил глава российского государства на итоговой пресс-конференции после двусторонних переговоров с премьером Италии.

Как отметил Путин, содействовать укреплению доверия на всем пространстве Евразии могло бы как расширение экономического сотрудничества между Россией и европейскими странами, так и развитие прямых связей между ЕС и ЕврАзЭС.

Напомним, ранее президент сообщил, что Россия и Италия намерены и в дальнейшем развивать сотрудничество между странами, в том числе в энергетической сфере.