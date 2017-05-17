Путин: РФ и Италия будут развивать взаимодействие в сфере поставок газа

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Сочи, 17 мая. Россия и Италия намерены и в дальнейшем развивать сотрудничество между странами, в том числе в энергетической сфере. Об этом журналистам рассказал президент РФ Владимир Путин по окончании переговоров с итальянским премьер-министром Паоло Джентилони. Встреча состоялась в Сочи.

«Затронули и перспективные направления сотрудничества, в том числе и в энергетике. Условились и далее развивать эффективное взаимодействие в этой сфере», — сказал российский лидер.

Он напомнил, что РФ покрывает 43% нужд Италии в газе.

Кроме того, добавил Путин, Москва рассчитывает на участие итальянских компаний в современной, перспективной работе по добыче углеводородов и в проектах по диверсификации поставок российского топлива в Европу. В числе прочего имеется ввиду строительство магистральных линий по южному маршруту.