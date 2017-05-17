Путин оценил итоги встречи Лаврова и Трампа

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Сочи, 17 мая. Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом.

Путин отметил, что визит Лаврова в США стал первым после того как российские власти приняли в Москве госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Что касается результатов визита министра иностранных дел Лаврова в США и его встречи с президентом Трампом: мы их оцениваем высоко», — отметил Путин во время пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров.

Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства 10 мая встретился с президентом США Дональдом Трампом и главой Госдепа Рексом Тиллерсоном.