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Политика
Путин оценил итоги встречи Лаврова и Трампа

Путин оценил итоги встречи Лаврова и Трампа

14:46  17 Мая 2017
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Путин оценил итоги встречи Лаврова и Трампа

Сочи, 17 мая. Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом. 

Путин отметил, что визит Лаврова в США стал первым после того как российские власти приняли в Москве госсекретаря США Рекса Тиллерсона. 

«Что касается результатов визита министра иностранных дел Лаврова в США и его встречи с президентом Трампом: мы их оцениваем высоко», — отметил Путин во время пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 

Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства 10 мая встретился с президентом США Дональдом Трампом и главой Госдепа Рексом Тиллерсоном.  

#путин #трамп #лавров
Владимир Багров
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