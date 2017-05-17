ЛНР: ВСУ перебрасывают тяжелую технику, готовясь к решающему штурму Донбасса

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Луганск, 17 мая. Подразделения вооруженных сил Украины продолжают формировать ударную группировку на линии соприкосновения в Донбассе, перебрасывая тяжелую технику и личный состав. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«По данным разведки ЛНР, в зону ответственности 14-й механизированной бригады в населенный пункт Сизое прибыла колонна техники противника, состоящая из двух грузовых автомобилей с личным составом и боеприпасами и одной БМП», – уточнил Марочко.

Также разведка ЛНР зафиксировала доставку боеприпасов для реактивной артиллерии в расположение 24-й бригады ВСУ, которая дислоцируется в районе населенного пункта Золотое.

Представитель Народной милиции ЛНР отметил, что данные факты свидетельствуют о том, что командование ВСУ готовит масштабную операцию по захвату территорий Луганской народной республики.