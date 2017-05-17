Хитрый план Порошенко: для расплаты с РФ Киев конфискует весь российский бизнес

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Часто ли вам приходится общаться с людьми, которые видят смысл своей жизни только в том, чтобы спасать? Да-да, спасать: кошек — от собак, Украину — от России, Землю — от инопланетян, и так далее? Надеюсь, что нет, а вот мне по работе — увы, почти через день. Весной и осенью — чаще. Так что с темой таких «спасателей» знаком не понаслышке.

Работаю, кстати, не психиатром, но полученное некогда советское медицинское образование в этих случаях все равно помогает. Потому что знание некоторых принципов и основных симптомов позволяет не допускать главной ошибки: считать этих людей ненормальными.

То есть они с виду, может быть, и ненормальные, но на самом деле у них просто нормы другие. И они внутри этой своей нормы — психически сублимированной — живут.

Только там им комфортно и безопасно. Даже если оттуда они хотят/обещают/пытаются вас зарезать, сжечь или намотать кишки на гусеницы (вариантов бесконечное количество), — все равно в основе этого лежит какой-то реальный или даже позитивный посыл: слезинка ребенка или любовь к вышиванию рушников крестиком, у каждого свое.

Они же дети. Вернее, как дети — подай им здесь и сейчас вот эту игрушку, иначе ты недостоин права на жизнь, а весь мир — на существование.

Денег нет — они и держатся

Тут два выхода: или карательная психиатрия — например, в виде ремня, что по отношению к полноправным гражданам не всегда приемлемо, да и доктор Спок (мировое сообщество) не одобряет. Или же до их «своего» приходится добраться, чтобы такую психическую сублимацию «по вектору ошибки» прекратить. Хотя бы на время, но как можно быстрее и тоже — здесь и сейчас…

Все это я к тому, что Петр Порошенко — вовсе не «агент Кремля», стремящийся в угоду Владимиру Путину опустить всю «украинскую идею» ниже плинтуса. А подписанный им указ о запрете и приостановке деятельности четырехсот с лишним российских компаний и прочих юридических лиц, от Московского патриархата до социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», — вовсе не лютый полярный пушной зверек, с разбегу накрывший голову «президента Украины» вместо каноничной кастрюли.

Нет, это не зверек, а психическая сублимация. Да, тяжелая, но кому сейчас легко?

Так-то Петр Алексеевич — выдающийся политик (все же — президент, пусть и «недостраны»), успешный бизнесмен (все же — миллиардер, почти как Дональд Трамп), примерный семьянин (и жена — красавица-врач, не хуже, чем «училка» у француза Эммануэля Макрона, и сын — депутат Верховной Рады), трезвенник (просто шоколадные конфеты «Белочка-Рошен» при постсахарном алкогольном диабете — это праздник, который всегда в тебе), практически святой человек (даже на икону попал), все при нем…

Но как только начинает спасать «нэньку-Украину» и Европу от «москалей» — все, тушите свет, сушите весла, пишите пропало. Айдер Муждабаев отдыхает и нервно курит свой кальян в сторонке…

Кстати, интересно: почему указ был подписан Порошенко еще 28 апреля, а опубликовали его только сейчас, почти через три недели? Варианты ответа: чтобы не портить праздник «Евровидения», дождаться возвращения Павла Климкина из Вашингтона с инструкциями, получения безвизового режима от Евросоюза, другое (ненужное зачеркнуть).

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А может быть, из Лондона и Стокгольма до «незалежной» дошли «голубиной почтой» вести, что расплатиться с «северным соседом» (хотя он еще и восточный, и южный — обложили, демоны!) за кредиты, газ, etc. все-таки придется, а денег нет, и договориться не вышло? Вот и «креативит» Порошенко фактическую конфискацию всех мало-мальски существенных российских активов на Украине, государственных и частных. В целях обеспечения национальной безопасности, разумеется.

Пора взрывать АЭС?

Вообще-то, «фокусы» подобного рода во всем мире являются достаточным поводом даже для войны, не говоря уже о прочих способах защиты национальных интересов своей страны, которой таким образом наносится ущерб.

Конечно, киевская хунта давно мечтает о «российской агрессии», чтобы невозбранно, как Арсений Яценюк, «свалить» на Запад поближе к своим честно заработанным миллиардам и миллионам, и уже оттуда руководить «многовековой борьбой украинцев за европейский выбор, против кацапских орд».

Но — «не срастается». Что теперь еще остается? Атомную электростанцию подорвать, какую-нибудь пандемию запустить или просто двинуть части «героев АТО» под желто-голубыми и красно-черными знаменами на Ростов, Белгород или Брянск, чтобы уж «спасти Украину» — так спасти, наверняка?

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Как там было у нелюбимого и запрещенного «евромайданной» властью Михаила Булгакова? «Более ничего невозможно было унести из зала, пламя ударило мне в лицо. Я пробежал в кладовку, спас семгу. Я побежал в кухню, спас халат. Я считаю, мессир, что я сделал все, что мог, и не понимаю, чем объясняется скептическое выражение на вашем лице...»

Какие-то конкретные прогнозы по времени давать нет смысла, но в том, что «спасалка» у Порошенко и Ко сжимается как шагреневая кожа и закончится уже очень скоро, сомнений никаких нет. Кого Бог хочет наказать, у того отнимает разум, выполняя все его желания…