Не пей вина, Гертруда: какие фильмы могут исчезнуть с ТВ в случае запрета показа алкоголя

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Российские телезрители, возможно, смогут смотреть такие знаменитые фильмы, как «Москва слезам не верит», «Бриллиантовая рука», «В бой идут одни старики», не говоря уж об «Особенностях национальной охоты» только глубокой ночью. Все дело в том, что в этих фильмах есть сцены употребления алкоголя, а это, по мнению Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП), недопустимо, когда у экранов могут находиться дети. Руководство организации уже направило председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву предложение запретить в России показ потребления алкоголя по телевидению с 6.00 до 23.00.

Хотя сегодня в России в Интернете и на телевидении запрещена реклама алкоголя, показ спиртных напитков в произведениях киноискусства и вообще в эфире ТВ не запрещен.

Теперь же авторы ограничивающего показ алкоголя законопроекта предлагают дополнить новой нормой статью федерального закона «О средствах массовой информации», в которой прописана недопустимость злоупотребления свободной массовой информации. Согласно предложенному дополнению, в законе появится положение, запрещающее с 6.00 до 23.00 по местному времени «демонстрацию процессов потребления алкогольной продукции в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах».

Авторы инициативы считают, что вводимые ограничения позволят к 2020 году снизить на 55% уровень употребления россиянами алкоголя.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин вообще считает, что такие фильмы, как «Особенности национальной охоты», вообще недопустимы в эфире, пока у экранов могут оказаться дети.

Что касается произведений, которые вроде бы не про «пьянку», но в которых присутствуют сцены употребления алкоголя, тут тоже пора принимать меры, считает автор инициативы.

«Посмотрите, фильм «В бой идут одни старики» — замечательный, патриотический, про войну. Но там 30% диалога — «Давайте выпьем за то, давайте выпьем за это, давайте выпьем за победу!» Вот эта мантра «Ну, за победу!» гораздо сильнее, чем скучные разговоры о вреде пьянства. Нужно нанять творческих людей, выделить им средства из государственного бюджета, чтобы они сняли такие же талантливые ролики, которые бы поменяли менталитет», — отметил Шапкин в одном из интервью.

При этом, по мнению экспертов, в большинстве случаев демонстрация в эфире употребления алкоголя воспринимается как скрытая реклама. С этой точкой зрения согласен один из наиболее последовательных поборников отрезвления России — первый зампред председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко.

«В этом предложении нет ничего нового, — прокомментировал Онищенко Федеральному агентству новостей инициативу ЦРНАП. — Это все относится к устоявшейся международной практике, которая называется — ограничение скрытой рекламы. Ну, например, американцы «запрещают» положительным героям фильмов курение. А в нашем случае это тоже, в общем, правильная мера, потому что это прежде всего профилактика пьянства среди детей. Ведь любой взрослый человек для ребенка, в силу его возрастной психологии, является примером для подражания. И такого рода вещи тоже являются объектом для подражания. Например, смотрит ребенок телевизор и думает: ну, раз сидят положительные герои и во время обеда принимают алкоголь, то это вроде бы нормально. Это и есть скрытая реклама алкоголя».

Федеральное агентство новостей решило навскидку вспомнить культовые отечественные фильмы, которые фактически исчезнут из эфира из-за того, что в них есть сцены, в которых присутствует алкоголь. Читатели ФАН могут дополнить этот список самостоятельно.

Это уже упомянутые «Москва слезам не верит» и «Бриллиантовая рука», а также «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», да и вообще весь Гайдай.

Это знаменитые советские фильмы о войне: «В бой идут одни старики», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «А зори здесь тихие», «Небесный тихоход», «Белорусский вокзал», «Летят журавли», «20 дней без войны», «Семнадцать мгновений весны» и т.д.

Ну и так, как говорится, по мелочи: «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман», «Осенний марафон», «Мимино», «Покровские ворота», «Любовь и голуби» и т.д., и т.п. И это не говоря о зарубежных фильмах.

Что же, получается, изгоним с голубых экранов весь мировой кинематограф?