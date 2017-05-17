Ученые узнали, что происходит с настроением женщин при употреблении мяса и чипсов

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Вашингтон, 17 мая. Активное употребление мясных и хлебобулочных изделий свидетельствует о депрессивном состоянии у женщин, заявили специалисты из Гарварда.

Специалисты обратили внимание, что у прекрасной половины человечества есть привычка заедать плохое настроение. Эксперты сделали вывод, что существует связь между рационом питания и психическим состоянием женщины.

В эксперименте американских ученых приняли участие сотни добровольцев. После 10 лет изучения вопроса они пришли к выводу, что дамы, предпочитающие мясную продукцию, макаронные и хлебобулочные изделия, а также полуфабрикаты, включая сухарики и чипсы, в разы чаще страдают депрессиями.

Девушки, отдающие же предпочтение овощам, фруктам, кисломолочной продукции, орехам и рыбе, намного реже впадают в депрессию.

Ранее ученые из США заявили, что постоянными клиентами стоматологических клиник чаще всего становятся люди, которые испытывают проблемы с лишним весом.