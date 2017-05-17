Станцию «Спортивная» в метро Москвы закрывали из-за угрозы взрыва

В закладки

Скопировать

Москва, 17 мая. Станция метро «Спортивная» в московском метрополитене возобновила работу после проверки. Как стало известно ФАН, причиной закрытия станции стал анонимный звонок о заминировании.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что самодельных взрывных устройств, а также других опасных предметов и веществ обнаружено не было.

На вход и выход по требованию полиции «Спортивную» закрыли в 13.20. Поезда следовали мимо станции без остановок. Сейчас станция работает в обычном режиме.