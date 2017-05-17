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Происшествия
Станцию «Спортивная» в метро Москвы закрывали из-за угрозы взрыва

Станцию «Спортивная» в метро Москвы закрывали из-за угрозы взрыва

14:16  17 Мая 2017
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Станцию «Спортивная» в метро Москвы закрывали из-за угрозы взрыва

Москва, 17 мая. Станция метро «Спортивная» в московском метрополитене возобновила работу после проверки. Как стало известно ФАН, причиной закрытия станции стал анонимный звонок о заминировании. 

Источник в правоохранительных органах уточнил, что самодельных взрывных устройств, а также других опасных предметов и веществ обнаружено не было.

На вход и выход по требованию полиции «Спортивную» закрыли в 13.20. Поезда следовали мимо станции без остановок. Сейчас станция работает в обычном режиме. 

 

Ярослава Замысловатова
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