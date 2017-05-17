Берлин анонсировал встречу Меркель и Порошенко

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Берлин, 17 мая. Президент Украины Петр Порошенко встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 20 мая 2017 года. Об этом журналистам в среду сообщил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт.

«Канцлер ФРГ примет в субботу украинского президента Порошенко в правительственной резиденции, во дворце Мезеберг», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что канцлер Германии Ангела Меркель провела в Берлине переговоры о сотрудничестве с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.