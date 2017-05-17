Поклонская советует украинцам найти «доктора» для киевских властей

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Москва, 17 мая. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала закон украинской Рады о ношении георгиевской ленточки.

Верховная Рада Украины приняла закон об административной ответственности за производство и ношение георгиевской ленточки. Проект поддержали 238 депутатов, документ направлен на подпись президенту Украины.

Поклонская сообщила, что киевские власти должны понести ответственность за свои преступления. Депутат уверена, что они обязательно предстанут перед судом, так как совершили уже достаточно преступлений против собственной страны и народа. В историю они войдут как преступники, а украинцам надо найти такого «доктора», который сможет отправить руководителей на скамью подсудимых, пишет RT.