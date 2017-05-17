Бойцы Росгвардии задержали петербуржца, угрожавшего соседке топором

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Санкт-Петербург, 17 мая. Бойцы Росгвардии обезоружили пьяного мужчину, который угрожал зарубить соседку топором. Агрессивного гражданина доставили в отдел полиции, а топор у него изъяли.

Накануне вечером 37-летний мужчина с топором угрожал убить соседку на лестничной клетке дома по Гражданскому проспекту. Крики услышали другие жильцы, которые вызвали полицию.

Прибывшие сотрудники Росгвардии обезоружили размахивавшего топором мужчину, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу УВО ВНГ России по городу и Ленобласти. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ленобласти задержали еще одного мужчину с топором, ограбившего магазин. Злоумышленник оказался безработным уроженцем Узбекистана.