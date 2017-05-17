Мединский призвал законом защитить российское кино от Голливуда

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Москва, 17 мая. Российское кино нуждается в защите. Нужно вводить протекционистские меры на уровне закона, чтобы поддержать отечественную киноиндустрию в неравной конкурентной борьбе с Голливудом. Так считает министр культуры РФ Владимир Мединский. По его данным, озвученным на правительственном часе в Госдуме, на создание одного голливудского блокбастера тратится в два раза больше средств, чем выделяется на российскую кинематографию.

«Мы уверены, что необходимо законодательно вводить протекционистские меры, защищать российское кино от неравной конкуренции со стороны Голливуда», — заявил Мединский.

Он добавил, что за прошлый год в кинотеатрах побывали 35 млн россиян — такие данные регистрируются впервые за прошедшие 25 лет. Это говорит о возросшем интересе к кино со стороны зрителей. В бюджеты прошлого и текущего года заложено 3,2 млрд рублей, за которые должно быть построено свыше 600 кинозалов во всех уголках страны.