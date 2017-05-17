Два турецких генерала-оппозиционера попросили убежища в Германии

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Берлин, 17 мая. Два турецких генерала, которые принимали участие в попытке государственного переворота летом 2016 года, подали запрос на предоставление убежища в ФРГ. По информации таблоида Bild, они ходатайствовали об убежище вечером в понедельник, находясь в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Согласно приведенным данным, военных доставили в центр первичного приема беженцев и переселенцев в городе Гисен после предварительной проверки.

Напомним, 8 мая немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что первые турецкие военнослужащие, подавшие запрос на предоставление убежища в Германии после попытки переворота в Турции, получили статус беженцев.