Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Два турецких генерала-оппозиционера попросили убежища в Германии

Два турецких генерала-оппозиционера попросили убежища в Германии

14:24  17 Мая 2017
141

Два турецких генерала-оппозиционера попросили убежища в Германии

Берлин, 17 мая. Два турецких генерала, которые принимали участие в попытке государственного переворота летом 2016 года, подали запрос на предоставление убежища в ФРГ. По информации таблоида Bild, они ходатайствовали об убежище вечером в понедельник, находясь в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Согласно приведенным данным, военных доставили в центр первичного приема беженцев и переселенцев в городе Гисен после предварительной проверки.

Напомним, 8 мая немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что первые турецкие военнослужащие, подавшие запрос на предоставление убежища в Германии после попытки переворота в Турции, получили статус беженцев.

#турция #германия
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть