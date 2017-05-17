Информатора Wikileaks Челси Мэннинг досрочно выпустили из тюрьмы

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Москва, 17 мая. Информатор Wikileaks Брэдли (Челси) Мэннинг, осужденный за разглашение сверхсекретных военных и дипломатических документов, вышел на свободу.

Как сообщает BBC, он передал Wikileaks 700 тысяч документов и видеофайлов, связанных с вторжением США в Ирак.

Мэннинг был арестован в 2010 году после публикации WikiLeaks секретной записи атаки вертолета ВВС США в Ираке в 2007 году, при которой погибли журналисты. В августе 2013 года он был приговорен к 35 годам лишения свободы, однако позже ему смягчили наказание. В 2013 году он заявил о намерении сменить пол и выбрал себе имя Челси.

Ранее создатель Wikileaks Джулиан Ассанж назвал ЦРУ наиболее опасно некомпетентной разведкой в мире. Так он прокомментировал заявление экс-сотрудника разведки Рэя Макговерна о вмешательстве руководства ЦРУ в выборы президента США, сообщает Ura.ru.