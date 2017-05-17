Мосгордума приняла закон о допгарантиях при реновации

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Москва, 17 мая. Законопроект о дополнительных гарантиях жителям Москвы, чьи дома попадут в программу реновации, прошел второе чтение в Мосгордуме. Документ своими голосами поддержали 34 депутата, против высказались четверо.

Как сообщала ранее «Вечерняя Москва», на рассмотрение Мосгордумы документ внесли 13 мая. В соответствии с ним, решение о включении или невключении дома в программу реновации будет приниматься голосами двух третей жителей. Законопроект закрепляет две формы голосования — на платформе «Активный гражданин», в центрах госуслуг или на общем собрании собственников. Приоритет отдается последнему методу. Кроме того, проект регламентирует компенсацию за старую квартиру в пятиэтажке. Москвичи, чьи дома войдут в программу, смогут выбрать между жильем с таким же количеством комнат, равноценным жилье или равноценной денежной выплатой.

При этом за выход из программы жильцы дома смогут голосовать на собрании собственниковвплоть до подписания первого договора о предоставлении новой квартиры кем-то из жильцов. В первом чтении законопроект был принят накануне, 16 мая.