Петербуржцы выберут новое название для «Зенит-Арены» на референдуме

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Санкт-Петербург, 17 мая. Петербуржцы сами смогут решить, как назвать новый стадион, построенный на Крестовском острове. Об этом написал в своем микроблоге вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Рабочее название стадиона — «Санкт-Петербург арена»; так того требуют правила крупных международных турниров — стадионы должны называться по городу, в котором находятся. После проведения Чемпионата мира стадион переименуют. При этом по данному поводу может пройти целый референдум, сообщил вице-губернатор.

«Решение о названии стадиона будет решаться голосованием на референдуме. Может, назовут «Зенит», может, «Стадион имени Кирова»… решит народ», — написал Албин в Twitter.

Ранее Виталий Мутко предложил «сдавать» название стадиона в аренду коммерческим структурам. Так, например в Москве новый стадион «Спартака» называется «Открытие-арена». В Петербурге в таком случае новый стадион было логично назвать «Газпром-арена».

Член Топонимической комиссии Петерурга Алексей Ерофеев считает, что вариант с названием коммерческой структуры не приживется. Называть же новое здание в честь уже потерянного Стадиона имени Кирова было бы странно. Неплохим эксперт считает вариант «Зенит-арена», однако отмечает, что «пока что футбольный клуб не имеет прямого отношения к стадиона».