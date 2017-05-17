Переброска сил к Дейр-эз-Зору: боевиков ИГИЛ вытесняют из Мосула в Сирию

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Иракская армия вместе с США заканчивает зачистку Мосула от боевиков «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ). Путь террористов лежит в Дейр-эз-Зор – уже несколько месяцев туда перебрасываются группы боевиков и вооружение. Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) военный эксперт Юрий Котенок, для усиления позиций в Дейр-эз-Зоре сирийской армии необходимо перебрасывать бойцов и технику с других участков фронта.

В настоящее время ситуация в провинции Дейр-эз-Зор остается чрезвычайно напряженной. Как отмечает Юрий Котенок, на протяжении нескольких месяцев работал вполне реальный, фиксируемый различными техническими средствами, коридор в этом направлении.

«По этому коридору перемещались и группы боевиков и различные грузы боеприпасов, вооружения и так далее», - подчеркнул эксперт.

Юрий Котенок обращает внимание, что уже в течение нескольких лет в Дейр-эз-Зоре держит оборону сирийский гарнизон в полном окружении. Связь с ним осуществляется по воздуху. В направлении Дейр-эз-Зора со стороны Пальмиры идет планомерное наступление сирийской армии, но силы Башара Асада чрезвычайно ограничены, подчеркивает Юрий Котенок. При этом данный район является вожделенным куском для США и других игроков, которые пытаются поделить эту часть Сирии между собой.

«Дело все в том, что контролировать нефтяные районы Дейр-эз-Зора ИГИЛ* не будет. Это пытаются сделать другие игроки. Другое дело, что этот лакомый кусок пирога пытаются отобрать и у Асада», - сообщил Юрий Котенок.

Как отмечает эксперт, Асаду крайне важно удержаться в провинции Дейр-эз-Зор. Во-первых, там сосредоточены крупные запасы нефти и газа, во-вторых, необходимо остановить курдов, поддерживаемых США. И главное – отстоять город, поднять боевой дух сирийцев. Но все не так просто, отмечает военный эксперт: Асаду необходимо приложить больше усилий, чтобы освободить Сирию.

«Не хватает сил и средств для наступательных действий на всей территории. Тут ударные части, которые закалили себя в боях с исламистами, и Асаду нужно перебрасывать их с одних участков фронта на другие – в зависимости от того, где ситуация находится в критическом состоянии. Но для таких масштабных действий по всему периметру, к сожалению, этих сил недостаточно. Частично положение выправляют действия «Хезболлы», Корпуса стражей исламской революции, шиитских формирований, работа российского спецназа - но очевидно, что этого все равно недостаточно. Нужно больше, масштабнее заявлять законные претензии сирийского правительства на свою законную территорию», - подчеркнул Юрий Котенок.

* Организация запрещена на территории РФ.