ЛНР рассказала о суициде военнослужащего ВСУ в зоне АТО

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Луганск, 17 мая. Военнослужащий ВСУ покончил с собой в зоне АТО, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко.

По данным народной милиции, в зоне так называемой АТО морально-психологическое состояние бойцов украинской армии остается низким.

«По имеющейся у нас информации, установлены безвозвратные потери в одном из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады, где военнослужащий покончил жизнь самоубийством», — констатировал представитель военного ведомства ЛНР.

В народной милиции в настоящее время выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее стало известно, что украинские силовики обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой народной республики.