Сутенерша устроила групповую оргию с девочкой-инвалидом в сауне Петербурга

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Санкт-Петербург, 17 мая. В Санкт-Петербурге задержали сутенершу, которая организовала групповой секс с девочкой-инвалидом в сауне на Московском проспекте.

По данным полиции, несовершеннолетней пришлось вступить в интимную связь с несколькими мужчинами. Оказавшись дома, она сообщила о произошедшем матери, а та обратилась в правоохранительные органы. Стражи порядка выяснили, что девочку вовлекла в занятие проституцией злоумышленница 1997 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» со ссылкой на свой источник.