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Новороссия
ДНР доставила гуманитарную помощь жителям прифронтового поселка Спартак

ДНР доставила гуманитарную помощь жителям прифронтового поселка Спартак

13:54  17 Мая 2017
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ДНР доставила гуманитарную помощь жителям прифронтового поселка Спартак

Донецк, 17 мая. Вооруженные силы Донецкой народной республики продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям республики, пострадавшим в результате обстрелов со стороны украинских силовиков.

В понедельник 15 мая представители инициативной группы «Помощь раненным бойцам Новороссии» и ее руководитель Артур Закиров доставили гуманитарный груз жителям прифронтового поселка Спартак. Гуманитарный груз состоял из продуктовых наборов и предметов первой необходимости.

Представители инициативной группы отметили, что это не первая гуманитарная акция, в рамках которой осуществляется доставка помощи жителям прифронтовых районов ДНР. В дальнейшем подобные акции будут продолжаться.

Стоит отметить, что накануне украинские силовики нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам поселка Спартак. В результате обстрела возник пожар в здании школы.

#закиров
Алексей Громов
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