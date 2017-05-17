Минтуризма Крыма: летом цены на отдых в Турции будут выше, чем на полуострове

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Этим летом миллионы граждан России вновь поедут на море, чтобы понежиться на солнышке, набраться сил и восстановить здоровье.

Каким будет предстоящий туристический сезон на пляжных курортах России? Как развивается инфраструктура Крыма? Смогут ли российские курорты конкурировать с зарубежными «здравницами»?

Об этом — в материале Федерального агентства новостей.

Крым: не хуже, чем в прошлом году

По словам министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Стрельбицкого, сейчас подготовка к летнему курортному сезону завершается.

«Мы идем ноздря в ноздрю с результатами 2016 года, опасения что весенняя часть сезона будет хуже, не оправдались, — рассказал министр. — Крым наполняется туристами».

Для этого ведомством предпринимаются определенные меры. В частности, Крым улучшает взаимодействие с другими субъектами федерации.

«Мы надеемся, что в этом году к нам приедут туристы не только из Центральной России, но и из других регионов, — поделился ожиданиями Стрельбицкий. — В целом же мы смотрим с оптимизмом на будущий туристический сезон».

В настоящее время на полуострове строится аэропорт, Керченский мост и другие большие инфраструктурные объекты. При этом, по заверениям главы минтуризма Крыма, масштабная стройка не помешает туристам.

Развивается и туристическая инфраструктура.

«Каждый год у нас появляются новые объекты, — отмечает Стрельбицкий. — Буквально завтра будем открывать еще один объект, четырехзвездочный отель».

Новые объекты сдаются преимущественно в сегменте трех и четырех «звезд». Это именно то, что и необходимо Крыму, считает министр.

Турки давят

Пообещало ведомство порадовать и новыми пляжами.

«Крым стал по-другому подходить к своей главной рекреационной ценности, к пляжам, — заверил Стрельбицкий. — Если в 2016 году доступных пляжей было около 70%, то в этом году их доля составит примерно 80%».

По словам руководителя ведомства, сейчас туристическая отрасль полуострова находится в состоянии серьезной конкурентной борьбы. Поток в Египет и другие страны возрастают.

«Мы действительно ощущаем демпинг, который наши соседи устроили в отношении курортов России, — посетовал министр. — В настоящее время мы анализируем данную ситуацию».

У региона есть предложения, которые могли бы выправить положение на рынке.

«Мы готовим письмо в федеральные органы власти, где просим провести те или иные мероприятия, чтобы помочь нашим отельерам в борьбе на туристическом рынке», — рассказывает Стрельбицкий.

Кроме того, по ожиданиям крымских чиновников, расценки по ту сторону Черного моря могут измениться.

«Может, я ошибаюсь, но наберусь смелости и скажу, что у наших соседей стабилизируются цены. Думаю, в июле и августе цены в Турции будут выше, чем в Крыму», — предположил Стрельбицкий.

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Ставка в Крыму делается на внутренний туризм. Для привлечения туристов на полуостров власти региона ведут диалог с представителями отрасли. Особые усилия прилагаются и для того, чтобы обеспечить отдых «дикарей».

«Наша задача создать условия и для тех, кто отдыхает «дикарем». Сейчас создано 13 площадок, которые будут предназначены для автокемпинга. Здесь нам надо многое сделать, в том числе в сотрудничестве с министерством природных ресурсов и экологии, чтобы и не навредить природе полуострова, и обеспечить людям право на тот отдых, который им нравится», — заявил Стрельбицкий.

Впереди планеты всей

По словам заместителя руководителя Федерального агентства по туризму Алексея Конюшкова, в секторе летнего отдыха из российских регионов именно Краснодарский край и Крым являются лидерами. Чиновник прогнозирует, что темпы, сформировавшиеся в начале года, продолжатся.

«Относительно раннего бронирования заметен спад, правда небольшой, — признал Конюшков. — Надеемся, он будет наверстан за май и июнь. У нас хорошие ожидания по туристам, которые заказывают путевки в эти месяцы».

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По словам чиновника, ситуация со стоимостью отдыха в Крыму улучшилась.

«Сегодня можем констатировать, что не только стабилизировали ситуацию начала 2017 года, но и наблюдаем примеры объектов размещений, у которых цены падают. Думаю, такое количество объектов будет увеличиваться каждый год», — резюмировал Конюшков.