Алеппо: боевики атаковали САА в районе Аль-Захра
В закладки
Алеппо, 17 мая. Террористы нарушили меморандум о создании зон деэскалации к западу от Алеппо.
Сирийские источники сообщают, что протурецкая группировка боевиков совершила очередное нападение на позиции Сирийской арабской армии, нарушив меморандум о создании зон снижения напряжения. «Умеренные» боевики обстреляли правительственные войска из ПТРК и безоткатных орудий.
Джихадисты, отмечает агентство, устроили откровенную провокацию, однако сирийские военные и отряды народного ополчения не стали отвечать огнем, продемонстрировав приверженность правилам мирных договоренностей.
Комментарии