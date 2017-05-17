Алеппо: боевики атаковали САА в районе Аль-Захра

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Алеппо, 17 мая. Террористы нарушили меморандум о создании зон деэскалации к западу от Алеппо.

Сирийские источники сообщают, что протурецкая группировка боевиков совершила очередное нападение на позиции Сирийской арабской армии, нарушив меморандум о создании зон снижения напряжения. «Умеренные» боевики обстреляли правительственные войска из ПТРК и безоткатных орудий.

Джихадисты, отмечает агентство, устроили откровенную провокацию, однако сирийские военные и отряды народного ополчения не стали отвечать огнем, продемонстрировав приверженность правилам мирных договоренностей.