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Новости Сирии
Алеппо: боевики атаковали САА в районе Аль-Захра

Алеппо: боевики атаковали САА в районе Аль-Захра

14:04  17 Мая 2017
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Алеппо: боевики атаковали САА в районе Аль-Захра

Алеппо, 17 мая. Террористы нарушили меморандум о создании зон деэскалации к западу от Алеппо.

Сирийские источники сообщают, что протурецкая группировка боевиков совершила очередное нападение на позиции Сирийской арабской армии, нарушив меморандум о создании зон снижения напряжения. «Умеренные» боевики обстреляли правительственные войска из ПТРК и безоткатных орудий.

Алеппо: боевики атаковали САА в районе Аль-Захра

Джихадисты, отмечает агентство, устроили откровенную провокацию, однако сирийские военные и отряды народного ополчения не стали отвечать огнем, продемонстрировав приверженность правилам мирных договоренностей.

Алексей Громов
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