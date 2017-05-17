Пассажирский теплоход, застрявший под Череповцом, снялся с мели

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Череповец (Вологодская область), 17 мая. Пассажирский теплоход, который потерпел аварию на реке Шексна недалеко от дачного поселка Романда под Череповцом, снялся с мели и отправился дальше по курсу. Он вышел из Нижнего Новгорода 14 мая. Сообщение о том, что судно, на борту которого находятся 166 пассажиров и 90 членов экипажа, село на мель, поступило сегодня около 8 утра.

На место сразу же выехали спасатели. По сообщению регионального управления МЧС РФ, никто не пострадал, утечки топлива не произошло. На помощь из Рыбинского водохранилища был отправлен буксир-толкач.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, спасательные работы уже завершены, в 13.05 теплоход отправился по курсу, 20 мая он должен прибыть в пункт назначения — Санкт-Петербург.