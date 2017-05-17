Цифровая экономика России: стратегия экономического прорыва

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Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработало проект программы «Цифровая экономика РФ». Согласно ему, к 2025 году планируется достигнуть ряда показателей, которые должны существенно улучшить качество жизни россиян. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Программа, подготовленная Минкомсвязи, описывает сразу восемь путей развития: информационная инфраструктура, госрегулирование, кадры и образование, государственное управление, исследования и разработки, «умный город», цифровое здравоохранение и информационная безопасность. Россия уже несколько лет активно занимается вопросами развития цифровой экономики.

Президент Российской Федерации в своем послании Федеральному собранию поручил уже до 1 июня 2017 года подготовить соответствующую программу мер. Кроме того, был утвержден состав рабочей группы экономического совета при президенте по этому направлению. Проект «Цифровая экономика» был направлен на рассмотрение в правительство. В июне планируется презентация программы.

Так, например, к 2025 году Минкомсвязи рассчитывает обеспечить все населенные пункты России, в которых проживает более тысячи человек, широкополосным доступом в Интернет. При этом стоимость этой не должна превышать 0,05% от среднего денежного дохода на душу населения. Стоит обратить внимание, что к 2020 году министерство планирует добиться удешевления стоимости использования интернета в десять раз — до 0,1% от среднего дохода.

Кроме того, в планах предоставить высокоскоростной Интернет труднодоступным населенным пунктам. Это станет возможным за счет спутниковых или беспилотных технологий, но «по доступным для населения ценам».

В городах размером от 300 тысяч жителей будут развернуты сети 5G. В 2020 году минимум в восьми городах с населением свыше одного миллион человек уже должны появиться сети 5G. А уже к 2025 году — в 15 городах. Заметим, что к 2025 году, согласно прогнозам министерства, Россия на мировом рынке хранения и обработки данных должна достигнуть доли в 10%.

Кроме того, один из главных сдвигов должен произойти в государственном управлении — переход документооборота в цифровой формат. Доля ведомственного и межведомственного электронного документооборота должна быть увеличена до 90%.

Также к 2025 году доля услуг, которая предоставляется властями в электронном виде, должна достигнуть 80%. При этом подчеркивается, что 90% россиян должны быть довольны оказываемыми электронными услугами.

Кроме всего прочего, к 2025 году в 25 городах РФ планируется запустить проекты по использованию беспилотного общественного транспорта, который будет интегрирован в систему организации городского движения. В целом, ожидается, что уровень информатизации общественного транспорта к 2025 году достигнет 100%.

Отметим, что проект также подразумевает, что городские власти будут осуществлять мониторинг удовлетворенности жителей, в том числе и через социальные сети, блоги и группы мессенджеров. Анализ будет осуществляться не реже одного раза в неделю.