Донбасс: боец ДНР погиб под обстрелом ВСУ

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Донецк, 17 мая. В результате обстрелов со стороны украинских военных за минувшие сутки погиб один военнослужащий Донецкой народной республики, еще двое были ранены. По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, противник выпустил 749 боеприпасов по территории республики.

Согласно приведенным данным, на Донецком направлении был сосредоточен наиболее интенсивный огонь. Так, 470 различных мин, 18 танковых и 118 артиллерийских снарядов было выпущено по Ясиноватой и прилегающим к ней поселкам Крутая Балка, Жабичево, Спартак, Яковлевка, по Петровскому и Киевскому району Донецка.

При этом 28 мин было выпущено по селу Саханка на юге ДНР и 29 артиллерийских снарядов калибром 152 мм по поселку Тельманово. На Горловском направлении ВСУ выпустили 20 артиллерийских снарядов калибром 122 мм по поселкам Доломитное и Гольмовский.

Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики получил ранение при обстреле со стороны ВСУ в районе Сокольников.