В Крыму разработали лучший спорткар в мире Milano Red

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Севастополь, 17 мая. Австрийская компания в ближайшие два года создаст спортивный автомобиль, дизайн которого придумал житель Крыма Дмитрий Лазарев.

Инициативный россиянин хотел поддержать российского производителя и нарисовал концепт автомобиля. На рисунок в Интернете случайно наткнулся австрийский гонщик Маркус Фукс.

Модель будут разрабатывать на территории Австрии. Первоначальное название модели — Lada Raven, однако в итоге машина выйдет под брендом Milan. Всего планируется создать партию из ста экземпляров. Первый образец появится уже осенью 2018 года.

В Крыму начали работу над новым спорткаром Milano Red #авто https://t.co/lRoXo9oVog — Автоновости (@Sad__Pasha) May 17, 2017

Все инженеры будут работать в Крыму и Севастополе. Как отмечает «Газета.Ru», двигатель спорткара будут заказывать отдельно, вся финальная сборка пройдет уже в Австрии. Дизайн авто изменяться не будет. Планируются лишь некоторые доработки по аэродинамике. Кроме того, разработчики хотят придать спорткару более современный вид.