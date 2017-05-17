Украинский депутат хочет расстреливать людей с георгиевскими лентами из пулемета
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Киев, 17 мая. Народный депутат Верховной рады Юрий Береза готов расстреливать людей, которые носят георгиевские ленты.
Политик раскритиковал украинских парламентариев, которые отказывались поддерживать законопроект, посвященный введению штрафов за изготовление и ношение лент.
«Мне не просто становится стыдно и страшно, мне хочется взять пулемет и все таки положить всю это сволочь», — подчеркнул Береза.
Напомним, ранее официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова указала на то, что запрет на ношение георгиевских лент на Украине является антидемократическим и антиисторическим.
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