Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Украинский депутат хочет расстреливать людей с георгиевскими лентами из пулемета

Украинский депутат хочет расстреливать людей с георгиевскими лентами из пулемета

14:05  17 Мая 2017
124

Украинский депутат хочет расстреливать людей с георгиевскими лентами из пулемета

Киев, 17 мая. Народный депутат Верховной рады Юрий Береза готов расстреливать людей, которые носят георгиевские ленты.

Политик раскритиковал украинских парламентариев, которые отказывались поддерживать законопроект, посвященный введению штрафов за изготовление и ношение лент.

«Мне не просто становится стыдно и страшно, мне хочется взять пулемет и все таки положить всю это сволочь», — подчеркнул Береза.

Напомним, ранее официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова указала на то, что запрет на ношение георгиевских лент на Украине является антидемократическим и антиисторическим.

Алексей Громов
Как вы думаете, есть ли на Украине фашизм?
Проголосовать
Все опросы
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть