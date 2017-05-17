Украинский депутат хочет расстреливать людей с георгиевскими лентами из пулемета

В закладки

Скопировать

Киев, 17 мая. Народный депутат Верховной рады Юрий Береза готов расстреливать людей, которые носят георгиевские ленты.

Политик раскритиковал украинских парламентариев, которые отказывались поддерживать законопроект, посвященный введению штрафов за изготовление и ношение лент.

«Мне не просто становится стыдно и страшно, мне хочется взять пулемет и все таки положить всю это сволочь», — подчеркнул Береза.

Напомним, ранее официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова указала на то, что запрет на ношение георгиевских лент на Украине является антидемократическим и антиисторическим.