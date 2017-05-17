Сирия сегодня: фейковые победы ИГ в Хаме и Хомсе, ВВС САР нанесли удар по ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

В закладки

Скопировать

Сирия, 17 мая. Замглавы министерства иностранных дел России Геннадий Гатилов рассказал о конструктивном диалоге со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, сирийские войска совместно с правительственной военной авиацией провели ряд успешных атак на позиции ИГ в Дейр эз-Зоре, боевики ИГИЛ* опубликовали фейковые фотографии ударов по танкам САА.

Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Гатилов рассказал о переговорах с де Мистурой

Замглавы МИД России Геннадий Гатилов сообщил, что его встреча со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой прошла конструктивно. Гатилов отметил: есть надежда, что «политический процесс по тематике конституции получит дополнительный импульс». Замглавы российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что на данный момент задача спецпосланника ООН по Сирии — убедить стороны конфликта в необходимости конструктивно подойти к этому делу.

Ранее «Известия» сообщали, что ситуацию в Сирии на сегодняшней встрече в Сочи с итальянским премьер-министром Паоло Джентилони планировал обсудить президент России Владимир Путин.

Межсирийские переговоры продлятся до 19 мая.

Удары по ИГ в провинции Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре и его окрестностях, подразделения Сирийской арабской армии (САА) при поддержке военной авиации уничтожили несколько единиц техники и заминированный танк «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), сообщает сирийское информагентство SANA. По данным агентства, ВВС САР провели массированные ночные удары по позициям ИГ в районах Ас-Сарда, Аль-Маамель, Аль-Макабер, Аль-Макабат, а также в кварталах Хасарат, Аш-Шейх Ясин, Аль-Арди, Аль-Хамидия и в селении Аль-Джафра. В ходе боев с террористами, атакующими позиции военных армии Башара Асада вблизи аэродрома и Лива Ат-Тамин, правительственные силы отразили нападения террористов и нанесли им большой урон в живой силе и технике.

Фейковые победы ИГ

Официальное информационное крыло «Исламского государства» опубликовало четыре фотографии, на которых запечатлена атака по танкам сирийских войск в Хомсе и Хаме, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar. СМИ пишет, что не ясно, удалось ли боевикам повредить или уничтожить сирийские танки. Отмечается, что одна из фотографий выглядела «подозрительно отредактированной». Тем временем правительственные войска совместно с силами национальной обороны продвинулись в регионе, освободив не менее десятка населенных пунктов от тирании ИГИЛ.

Нарушение меморандума в Даръа

Боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» выпустили минометные и ракетные снаряды по кварталам Ас-Сахари, Аль-Кашеф и Аль-Матар в городе Даръа, тем самым вновь нарушив меморандум о зонах деэскалации в Сирийской Арабской Республике (САР), сообщает сирийское информагентство SANA. В результате обстрела боевиков пострадали пять мирных граждан, а в кварталах Ас-Сахари и Аль-Матар вспыхнул пожар, который, как сообщается, удалось быстро ликвидировать.

* Организация запрещена на территории РФ.