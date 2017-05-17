Массовая драка сторонников и противников Эрдогана в США попала на видео

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Вашингтон, 17 мая. Видео массовой драки сторонников и противников лидера Турции Тайипа Эрдогана в Вашингтоне появилось в Сети.

Столкновения произошли у резиденции турецкого посла в США Сердара Кылыча, дерущихся разнимали сотрудники полиции. Прилегающий район был оцеплен, а движение транспорта заблокировано. По непроверенным данным, участниками столкновений стали также сотрудники службы охраны Эрдогана.

По последним данным, в результате пострадали девять человек. Все они находятся в больнице. Состояние двоих пострадавших врачи расценивают как тяжелое. Акцию протеста приурочили к визиту Эрдогана в Штаты. 16 мая он провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Зачинщики драки пока не установлены.

