Жители московских коммуналок жалуются, что не попали в программу реновации

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Москва, 17 мая. Власти российской столицы задумали реновацию ветхого жилья, призванную улучшить условия 1,6 миллиона москвичей, однако в списки попали не все нуждающиеся. Среди тех, кого не коснется эта программа, — жильцы коммуналок.

Квартиры в пятиэтажке на Зеленодольской улице, 6 находятся в плачевном состоянии, однако их жильцы не попали в списки программы реновации в Москве. Жильцы коммуналок делят кухню, санузел и душевую, которые нуждаются в серьезном ремонте.

Еще одна коммуналка, которая также не вошла в программу реновации, находится на первой Владимирской улице, 9а. Фасад здания имеет значительные трещины, жильцы жалуются, что кирпичи «гуляют» и могут упасть кому-то на голову. По данным издания «Ридус», таких коммуналок и ветхих многоэтажек в российской столице много, и жители этих домов нуждаются в переменах.​