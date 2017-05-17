Голубоглазая 15-летняя девочка без вести пропала в Ростовской области

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Ростов-на-Дону, 17 мая. В Константиновском районе Ростовской области бесследно исчезла 15-летняя Татьяна Черней. 12 мая она ушла из медицинского учреждения, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

В день исчезновения девочка была одета в серую кофту с длинным рукавом и лосины черного цвета, а также обута в белые балетки. У девочки голубые глаза и светло-русые волосы, сообщает «Свободная пресса». Фотография пропавшей школьницы, а также телефоны, по которым можно сообщить ценную информацию, размещены на сайте ГУ МВД по Ростовской области.

Добавим, ранее сообщалось об исчезновении 16-летней девушки под Петербургом. Она ушла из дома утром 8 мая и с тех пор не выходила на связь.