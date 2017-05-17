ЛНР: Киев блокирует соцсети, чтобы нарушить общение жителей Донбасса и Украины

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Луганск, 17 мая. Истинными мотивами блокировки социальных сетей является нарушение свободной коммуникации между жителями Украины и республик Донбасса. Так считает руководитель центра социологических исследований «Особый статус», кандидат политических наук Александр Проценко.

«Многие из нас не понаслышке знают о том, что далеко не все темы по телефону люди с подконтрольной стороны готовы обсуждать. Ряд острых дискуссий вызывают у них дискомфорт из-за боязни, что эти разговоры могут прослушиваться. Действительно, идентификация себя как «своего среди чужих» при этом в собственной стране свойственна едва ли не половине населения», — говорит он в интервью ЛИЦ.

Проценко уверен, что Киеву эта информационная блокада нужна для того, чтобы не позволить жителям Украины узнать, что на самом деле происходит в ДНР и ЛНР и не позволить разрушить миф, созданный властями, о жизни на территории республик.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому блокируются социальные сети «Одноклассники» и «Вконтакте».