Чиновник из Жуковского попался на взятке в полмиллиона рублей

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Москва, 17 мая. Заместитель главы администрации Жуковского задержан по подозрению в получении взятки в 520 тысяч рублей, сообщает региональная пресс-служба ГСУ СК РФ.

Как стало известно «Утро.ру», заместитель руководителя администрации округа Павел Соболев был задержан в подмосковном Жуковском. В отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления «получение взятки в крупном размере, с вымогательством».

По версии следствия, с 10 апреля по 15 мая 2017 года чиновник получил взятку в размере 520 тысяч рублей, угрожая предпринимателю, что будет препятствовать его деятельности в регионе.